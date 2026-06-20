寝ていた赤ちゃんが突然泣き出してしまったとき、真っ先に反応したのは家族の2匹のワンコでした。そっと近づき、優しく見守るような行動が尊いと話題になっています。 投稿は記事執筆時点で210万回再生を突破。 「見守り完璧」「素晴らしい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：寝ていた赤ちゃんが泣いてしまった結果→2匹の犬が『泣かなくていいよ』と近づき…あまりにも尊い光景】 赤ちゃんの泣き声に