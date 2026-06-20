岡咲美保が9月2日にリリースする3rdミニアルバムのタイトルが『MY ÉTOILE』（マイ エトワール）に決定。また、収録楽曲の詳細およびジャケット写真も公開となった。 （関連：【画像あり】岡咲美保、3rdミニアルバム『MY ÉTOILE』ジャケット写真） 本作には、岡咲ゆかりのクリエイター陣が集結。1曲目に収録される「らぱっぱ☆PARTNER！」では唐沢美帆が作詞を担当し、本多友紀が作曲／編曲を務