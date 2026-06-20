チュニジア戦前日の2026年６月19日、日本代表が思わぬアクシデントに見舞われた。前日練習のため、試合会場のエスタディオ・モンテレイから前日練習の会場へ向かう途中、天候が急変。激しい雷雨の影響で道路が冠水し、市内では大規模な渋滞が発生した。「災害級の状況で、本当に練習をやるのか。中止にならないのか」 そう感じるほどの荒天だったが、キャプテンの板倉滉は冷静だった。「エスコートの方などがいて大丈夫