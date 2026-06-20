M!LKの佐野勇斗さんは6月18日、自身のInstagramを更新。M!LKのメンバー全員で温泉に入る写真を公開し、ファンから歓喜の声が寄せられました。【写真】M!LK全員での入浴ショット「もう仲良すぎてかわいすぎる」佐野さんは「50年後も一緒に温泉入ろうなぁー」とつづり、3枚の写真を投稿。夜景を背景にした露天風呂でM!LKのメンバー5人が温泉に入っています。特に1枚目はメンバー全員が正面を向いて笑みを浮かべており、和やかな雰囲