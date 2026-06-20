電車内での通話禁止など、私たちが当たり前だと思っている日本のマナー。実は世界的に見ると、かなり特殊なルールだということをご存じでしょうか。在日9年目の中国人YouTuberによる著書『とある中国人のむいむいの「私たちはどうしても日本にムキになる」』は、生粋の中国人視点から日中の文化ギャップをユーモラスに描いた一冊。今回は本書から一部を抜粋し、車内のマナーモードや丁寧すぎる接客など、外国人が思わず首をかしげ