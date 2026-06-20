【漫画】本編を読む高校野球といえば高校生の青春を代表するジャンルだ。高校野球を題材にしたマンガも星の数ほどある。ただ、本記事で紹介するのは野球部マネージャーたちの青春マンガである。それが、おもしれー女子高校生たちの“日日是好日”（にちにちこれこうじつ）を描く『マネマネにちにち』（山本崇一朗/小学館）である。主人公は野球部の1年生マネージャー三人。彼女たちがマネージャーになった理由は三者三様だ。ま