大分県別府市の大学生2人死傷ひき逃げ事件から29日で4年となるのを前に、遺族らでつくる「早期解決を願う会」は20日、行方が分かっていない八田與一容疑者（29）の早期逮捕に向け「諦めない」とするコメントを発表、情報提供を呼びかけた。