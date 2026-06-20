新関脇昇進祝賀会で化粧まわしを贈呈された琴勝峰＝20日午後、千葉県柏市5月の大相撲夏場所で新関脇となった琴勝峰の昇進祝賀会が20日、出身地の千葉県柏市で行われ、師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇琴ノ若）ら約170人が出席した。26歳の琴勝峰は新三役でもあった夏場所で9勝6敗。大関候補として飛躍が一層期待され「大関に向かって頑張っていく。平幕の時とは違い、目の前にくっきりと見える」と抱負を述べた。17日にパリ公演か