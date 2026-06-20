ビンモックのトンネルは、米軍の爆撃を逃れるベトナム人たちの避難場所として造られた/Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images（CNN）ベトナム中部ビンモックの郊外では、屋台が立ち並ぶ上で竹が風に揺れている。歩道に置かれた赤いプラスチック製の椅子が食堂の役割を果たし、客たちが米料理や麺料理の用意をしている。冷たい飲み物が入ったコカ・コーラの冷蔵庫も含め、これはベトナムではよく見られる光景だ。状況が変わったのは明ら