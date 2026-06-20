サッカーのFIFAワールドカップ、21日の対戦国チュニジアはどんな国なのか、取材しました。北アフリカにあるチュニジア。地中海とサハラ砂漠に面していて、人口は日本の10分の1ほどの1200万人あまりです。1956年、フランスから独立したチュニジアは日本と関係が深いんです。首都チュニスの中心にある「ラデス・ラグレット橋」。日本企業によって2009年に完成し、橋の中央には日本とチュニジアの国旗が付けられた記念碑が建てられて