【漫画】本編を読む『ひまちゃんと天国の面接』（しらほし卯乃/KADOKAWA）は、天寿を全うしたハムスター・ひまちゃんが、飼い主との思い出を振り返っていくコミックエッセイ。ペットとの別れという、大きな悲しみを伴うテーマを扱いながら、本作に流れているのは悲しみだけではなく、むしろ「大好きだった時間は、ちゃんと続いている」という温かみだ。寿命を迎えたひまちゃんが「虹の橋」にたどり着くところから物語が始まる。