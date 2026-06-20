長年続いてきた超低金利時代が転換点を迎え、住宅ローンの変動金利が上昇傾向にあります。「金利が1％近く上がるかもしれない」というニュースは、家計にとって大きな懸念材料です。また、6月16日、日銀が政策金利の1.0％程度への引き上げを決めたことで、先行きはさらなる金利上昇も見込まれます。 一方、世間では「NISAで運用したほうが得だ」といった声も多く、手元の資金をローンの繰り上げ返済に回