男を憎んだ女は、なぜ蛇に姿を変えるのか。裏切った男を追い詰め、鐘ごと焼き殺したとされる清姫は、「日本史上最凶のストーカー」とも呼ばれてきた。だが、江戸文化風俗研究家の小林明さんは「その原型は、日本最古の歴史書に登場する女神にまでさかのぼる」という――。※本稿は、小林明『毒婦の日本史』（鉄人社）の一部を抜粋・再編集したものです。■“日本史上最凶のストーカー”といわれた女和歌山県日高郡にある古刹・道成