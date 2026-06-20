2026年5月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。医療・健康部門の第1位は――。▼第1位25歳は7時間睡眠が最適､では45歳､65歳は…｢昔のように眠れない｣と悩む人が誤解している"長時間睡眠のリスク"▼第2位熱中症対策のつもりが最悪の場合､内臓損傷を起こす…小児科医が｢絶対やめて｣と言う子どもの水筒の持ち方▼第3位ヨーグルトだけより効果的…日本初の"便秘外来"で医師が教えている