アスコット競馬場は20日、ロイヤルアスコット最終日の馬場状態を「Good to Firm（良〜やや硬め）」と発表した。土曜朝まで乾燥した天候が続き、当日は曇り空ながらも乾燥したコンディションとなる見込み。最高気温は25度前後と予報されている。サトノレーヴ、ルガルが登場また、主催者は前日に続き、夜間にコース全体へ5ミリの散水を実施したことを明らかにした。開催期間を通じて大きな天候悪化はなく、馬場状態の維持に努