ESPN「スポーツセンター」でティム・クルクジャン氏が言及ドジャースの大谷翔平投手への懸念論について、米識者が「一度も心配したことがない」と一蹴した。米スポーツ局「ESPN」の人気番組「スポーツセンター」内で、アナリストを務めるティム・クルクジャン氏らが現状について言及。直近の登板で失点が重なっている状況にも、心配無用であると強調している。大谷は17日（日本時間18日）の本拠地でのレイズ戦に先発し、今季7