【モデルプレス＝2026/06/20】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の真鍋凪咲が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。【写真】8人組アイドルメンバー、変形ドレス着こなす◆真鍋凪咲、変形ドレス着こなす真鍋はホワイトを基調としたユニークなドレスで登場。ふんわりとしたミニ丈のチュールスカートに、王冠風のヘッドアクセサリー