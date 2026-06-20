【モデルプレス＝2026/06/20】5人組YouTuberコムドットの悠馬（ゆうま）、AMUGIRI（あむぎり）が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。【写真】コムドットメンバー「オキコレ」で熱気あふれるステージ披露◆コムドットゆうま＆あむぎり、熱気あふれるステージ披露鮮やかなブルーの柄が入ったシャツ姿で登場したゆうまは「一緒に楽しい時間過ごしていきましょう