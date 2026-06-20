1925年に誕生した、ポルトガル発ボタニカルビューティーブランド【Benamôr】（ベナモール）が日本上陸！今回は、これからの季節にライン使いしたい「全身ケア」アイテムをご紹介します。100年続く伝統の自然由来成分と現代テクノロジーが融合した注目コスメは要チェック♡ポルトガル発コスメ「Benamôr」でトータルケア1925年、 ポルトガル・リスボンに誕生したボタニカルビューティーブランドが日本上陸。100年続く