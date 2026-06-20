第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の京都大会の組み合わせ抽選会が２０日、京都市内で行われた。７１チームが出場。７月４日に開幕、順調に日程が消化されれば、決勝は７月２７日に行われる。８年ぶりの出場を目指す龍谷大平安はエース右腕・川島が急成長し、昨秋に続き春も府大会Ｖ。松村を中心とした打線も強力だ。立命館宇治は下級生主体ながら東、江原らの活躍で春準優勝、近畿大会４強と力を