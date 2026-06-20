２０日に生放送された日本テレビ系特別番組「緊急生放送！ＦＩＦＡワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますＳＰ」（日曜・午後７時）に、明石家さんまが出演。さんまが事前収録をする場面に、日本代表の森保一監督が“乱入”し、サプライズでさんまにプレゼントを贈った。さんまが日本代表について語っているところに、近くで合宿中の森保監督が「いつもありがとうございます」といきなり登場。「本番中に乱入する