プロ野球のファーム・リーグは20日、雨天などで東地区のヤクルト―日本ハム戦（戸田）、中地区の巨人―中日戦（ジャイアンツタウン）、DeNA―西武戦（横須賀）、西地区の広島―ソフトバンク戦（マツダ）、オリックス―阪神戦（豊中）、交流戦のハヤテ―ロッテ戦（浜松）の6試合が中止に。東地区の1試合が行われた。オイシックスは楽天戦（ハードオフ新潟）に6―5で逆転勝ち。先発・鈴木は5回3安打1失点で、4番手・細谷が1回3安