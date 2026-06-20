サッカー元日本代表の城彰二氏（51）が、20日放送の日本テレビ系特番「あす決戦！日本×チュニジア徹底分析SP！」（後7・00）にVTR出演し、98年のFIFAワールドカップ（W杯）フランス大会の裏話を語った。番組では、日本サッカー界の歴史を映像とともに振り返った。城氏は稲本潤一氏、森島寛晃氏との座談会に出席。日本がW杯初出場を果たした同大会では、これまで日本サッカー界を牽引してきたカズが本大会の代表から外れ、岡田