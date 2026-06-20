【ワシントン＝池田慶太、エルサレム＝福島利之】イスラエルとレバノンの親イラン勢力ヒズボラは１９日、停戦合意した。米当局者が本紙に明らかにした。レバノンでの戦闘停止は、米国とイランの最終合意に向けた協議の条件となっていた。ただ、イスラエル軍は２０日もレバノン南部への攻撃を続けており、協議に影響を与える可能性がある。米当局者によると、停戦は現地時間の１９日午後４時頃に発効した。トランプ米大統領は１