20日、ドイツ南部ミュンヘンで衝突し橋から落下した貨物列車（ロイター＝共同）【ベルリン共同】ドイツのメディアによると20日未明、南部ミュンヘンで貨物列車同士が衝突する事故があり、貨車2両が鉄道橋から約5メートル下の道路に落下して、1人が死亡した。報道によると、事故は列車の入れ替え作業中に起きたとされるが、詳しい状況は不明。道路上には落下した貨車の破片が散乱し、現場周辺は通行止めになった。