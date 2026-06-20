◇セ・リーグ巨人1―0中日（2026年6月20日東京D）巨人の絶対的守護神であるマルティネスが、中日時代の20年から7年連続20セーブをマークした。1―0の9回にマウンドへ。先頭・岡林への四球から1死二塁と同点の走者を背負うも、3番・福永をスプリットで空振り三振。最後はサノーをスライダーで空振り三振に仕留め、1回を無安打無失点でリーグトップの20セーブ目を挙げた。抑えという過酷なポジションで毎年、安定した