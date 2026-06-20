韓国ドラマ「ペイバック〜金と権力〜」や「悪の花」などに出演している女優のムン・チェウォンが最近、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで自身のダイエット方法について明かした。映像の中でムン・チェウォンは、実践している食事管理法や運動について紹介。撮影スタッフから、２０２０年に放送されたドラマ「悪の花」撮影当時について「どのくらい減量したのか」と聞かれると、「最初は、元々の体重より２〜３キロくらい減量し