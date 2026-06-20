アイドルグループ・delaの本多もかさんが、発売中の「旬撮GIRL Vol.30」（扶桑社）に登場。「クールな彼女の弾力谷間」と題したグラビアを披露しました。【写真】つるん陶器肌の本多もかさん旬撮GIRLは、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアを収録する写真集シリーズ。30号となる今作では、コスプレイヤーの伊織もえさんが表紙を飾るほか、福井梨莉華さん、すみぽん（高倉菫）さん、豊田ルナさん、HARUKAさんらが誌面を彩っていま