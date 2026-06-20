近年、頻繁に耳にするようになった「特殊詐欺」。 【写真を見る】“特殊”詐欺とは？被害が拡大している特殊詐欺って…よく聞くけど、明確な定義を知っていますか？ 山形県警によりますと、山形県内では今年5月末の時点で、特殊詐欺の被害額が5億5000万円を超えています。これは去年の同じ時期のおよそ1.6倍の金額で、過去最悪のペースといわれています。 特殊詐欺被害が日々発生している中、ふと思いました。 特殊詐