◇セ・リーグ巨人1―0中日（2026年6月20日東京D）巨人先発の助っ人ウィットリーが、あと「4アウト」で快挙を逃した。150キロ台後半の力感満点の直球と大きく縦に割れるナックルカーブを軸に中日打線をねじ伏せ、8回2死まで無安打で10奪三振。しかし、快挙まであと4人となったところで村松に中前打を許した。右腕はここで降板。「（ノーヒットノーランは）6回が終わってから意識していた」と振り返り、快挙を逃したこ