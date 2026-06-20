【その他の画像・動画等を元記事で観る】花冷え。の新曲「命短し対する乙女よ」が、7月8日（水）より先行配信スタートすることが決定した。本楽曲はTVアニメ「対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜」のオープニング主題歌。重厚なギターリフから幕を開け、ポップでキャッチーなメロディとヘヴィなラウドサウンドが交錯する、花冷え。ならではの魅力が凝縮された一曲に仕上がっている。また本楽曲が使用されているTV