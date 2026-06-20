【モデルプレス＝2026/06/20】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の松本かれんが20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。【写真】ふるっぱーメンバー、ピンクフリルドレスで甘さ全開◆松本かれん、フリルドレス姿披露淡いピンクのフリルドレスで登場した松本。大きなリボンをあしらったヘアスタイルやレースのグローブを合わせた甘い装い