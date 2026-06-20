【モデルプレス＝2026/06/20】お笑いタレントのキンタロー。が6月19日、自身のInstagramを更新。アニメ「サザエさん」の登場人物のモノマネメイクを公開し、話題となっている。【写真】「鼻の表現がオリジナリティある」44歳芸人「サザエさん」中島くんモノマネメイク◆キンタロー。中島くんのモノマネメイク披露6月17日の投稿から「顔面テカテカ秘話」と題して、度々登場する顔面が光ったメイクについて連日説明しているキンタロ