JR九州によりますと、きょう20日午後6時すぎ、鹿児島本線の伊集院駅と鹿児島中央駅の間で停電が発生しました。 この影響で、鹿児島本線は、伊集院駅と鹿児島中央駅の間の上下線で運転を見合わせています。 ・ ・ ・