【台風７号】沖縄・先島諸島へ 気象庁によると、台風７号はフィリピンの東を西北西に進んでいます。予報円の中心を進むと、２５日（木）午後には沖縄県先島諸島の南の海上に達しそうです。 を画像で掲載しています。 【大雨警戒】梅雨前線を刺激 沖縄県より北の東シナ海や太平洋の海域は、海面水温が２７℃よりも低いため、台風７号は日本に近づくと、衰えて「熱帯低気圧」になるか、梅雨前線に取り込まれ「温帯低気圧」に変