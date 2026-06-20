俳優の宮沢りえさん（53）が2026年6月12日、自身のインスタグラムを更新。艶やかな黒ドレス姿を披露した。変わらぬ美しさ宮沢さんは、美デコルテが際立つ黒いサテンドレス姿で微笑む写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、サテン素材で肩出しデザインの黒いドレスを着用している。