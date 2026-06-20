ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けするライフスタイルコラム。番組のコーナーやメールテーマに寄せられるメッセージや、日々のやり取りのなかで持ち上がる話題――その中から今、私たちの暮らしのなかで大切にしたいことや、毎日の「心地よさ」のヒントを探っていきます。今回は、本格的な暑さを迎える前のこの時期に、済ませておきたいエアコンの「試運転」について、具体的な手順とチェックポイントを解