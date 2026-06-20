3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。 6月15日（月）の放送では、藤澤が1人で担当するようになってから初となるレギュラーコーナー「みんなの今」を実施。生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介していきました。Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架＜リスナー