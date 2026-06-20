元ＨＫＴ４８で、女性アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」のメンバー・村川緋杏（びびあん）が初の写真集を発売することを報告した。村川は２０日までに自身のインスタグラムにて「村川緋杏１ｓｔ写真集 ７．２３発売決定！！」と報告すると、「夏らしい撮影でした」とつづり、ロケ地・沖縄で撮影した、イエローカラーのセットアップコーデにサングラスを合わせた姿でポーズを決めるショットをアップした。この投稿