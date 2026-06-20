◆パ・リーグ日本ハム７―１０ソフトバンク（２０日・エスコンフィールド）日本ハムは２０日、投手陣が踏ん張れずソフトバンク戦（エスコン）に敗れた。５回に代打で途中出場した吉田賢吾捕手（２５）は、左越え１号２ラン。そのまま捕手で出場すると、８回にも右中間二塁打を放ち３打数２安打２打点とバットで存在感を見せた。今季初めて務めた捕手のポジションでは、捕逸など課題も残ったが、貪欲に出場機会を求めていく。