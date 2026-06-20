湖北省恩施市のメーカーがつくった紅茶味のちまき。（武漢＝新華社配信）【新華社武漢6月20日】中国では、旧暦5月5日の端午節（今年は6月19日）にちまきを食べる風習が千年以上受け継がれてきた。毎年この時期になると、甘いちまきと塩味のちまきを巡る南北の好みの違いが交流サイト（SNS）などで話題となる。華中師範大学（湖北省武漢市）歴史文化学院の姚偉鈞（よう・いきん）教授によると、中国の南北にはいずれも甘いちま