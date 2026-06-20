第108回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕、甲子園）の出場49校を決める地方大会の抽選会が20日、京都などで行われた。夏3連覇を目指す京都国際の初戦は、12日の城陽との2回戦に決まった。初戦に勝利すれば、昨秋準優勝の乙訓や同3位の京都文教などと4回戦までに対戦する可能性がある。1976〜78年京都商以来48年ぶりとなる夏3連覇へ、難敵と同じ“ブロック”に入った中、主将の小川礼斗（らいと＝3年）は「秋春と（京都大