ボートレース平和島の4日間シリーズは予選3日間を終え、21日の12Rで優勝戦が行われる。注目の存在は4号艇の吉村誠（36＝静岡）だ。予選最終日は3、7レースに2、5号艇で出走した吉村。前半3Rは前付けの西田靖を入れて3コース。インから先マイに出た武田信一の懐を捲り差そうとしたが、入り切らずにバックは西村豪洋と並ぶ2番手につけた。それでも武田がフライングに散り、吉村は内から差し伸びてきた岡祐臣を2マークでさばいて1