【モンテレイ（メキシコ）＝星聡】日本代表（世界ランキング１８位、１１日時点）は２０日午後１０時（日本時間２１日午後１時）から、メキシコ・モンテレイでチュニジア代表（同４５位）と対戦する。初戦でスウェーデンに大敗して後がないチュニジアは守備を固めてくる可能性が高く、攻撃陣の底力が試される一戦だ。前回大会の第２戦。日本は自陣に引きこもったコスタリカを攻めあぐね、終盤に一瞬の隙を突かれて０―１で敗れ