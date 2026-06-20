動員・興行収入ともに2026年公開の邦画・洋画実写映画No.1の大ヒットスタートを切った映画『Michael／マイケル』（公開中）。全世界興行収入は6月15日時点で9億3000万ドル（約1500億円）を突破し、『ボヘミアン・ラプソディ』を超えて音楽伝記映画史上No.1の記録を更新中だ。【画像】Netflixシリーズ『マイケル・ジャクソン: ザ・バーディクト』場面写真映画は、父ジョセフの厳格な支配と自身の芸術的ビジョンの狭間で葛藤しな