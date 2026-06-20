フリーアナウンサー・中村仁美（47）が20日までに更新されたYouTubeチャンネル「さらば青春のテレビ大阪チャンネル」に出演。夫のお笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹（58）のまさかの行動を明かす場面があった。“ひとクセある本”の著者を招き、気になる事を聞きまくるトーク企画。今回は「妻脳vs.夫脳年上夫のあるある観察記」を発売した中村が登場し、第1子を出産した際の話題となった。そこで中村が「（大竹が）途