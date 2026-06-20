お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズのナダルが、超大御所芸人から放たれた衝撃の言葉に「めっちゃムカつきました」と怒りを露わにする一幕があった。【映像】超大物芸人＆放った“たった一言”（実際の様子）かまいたち（山内健司・濱家隆一）がMCを務め、気になるトピックから生まれる「余談」セッションをゲストとともに楽しむトークバラエティ番組『これ余談なんですけど・・・』。この日の放送では、ナダルのほか、