初戦でモロッコと引き分けたサッカー王国ブラジルが今大会初勝利です。日本が決勝トーナメントに進出した場合、当たる可能性のあるグループCでは、史上最多6度目の優勝を狙うブラジルがハイチと対戦。前半23分にマテウス・クーニャ選手のゴールで先制しました。さらにその13分後にも、抜け出したクーニャ選手がゴール左上を打ち抜き2点目をゲット。そして、エースのヴィニシウス・ジュニオール選手も2試合連続となるゴール。ブラジ