秋田市のホテルで、「男鹿・大潟フェア」が開催されています。秋田が誇る自然・伝統文化・食の魅力を、体感できるオリジナルの宿泊プランのほか、男鹿市・大潟村の海の幸や野菜、コメをホテルシェフが丹精込めてアレンジした料理が楽しめます。秋田市のANAクラウンプラザホテル秋田で今月始まった「男鹿・大潟フェア」。秋田の自然が生んだ食材の恵みを堪能できるブッフェを筆頭に、鉄板焼きコース、中華料理コースが