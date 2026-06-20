アメリカ西海岸発のオーガニックヘアケアブランド「product（ザ・プロダクト）」は、2026年6月12日から定番人気アイテムに、ラスティングオイルのミニサイズをセットにした3商品を数量限定で販売しています。夏の紫外線で傷む髪をケアしながらスタイリング湿気でうねる髪をおさえ、束間をキープしてくれる「ザ・プロダクト＜ヘアバーム・スキンクリーム＞」と、髪の紫外線ケア（※1）をしてカラーの色落ち（※2）を防ぎ、つや髪を